اتحاد اليد يحدد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد

لمناقشة تأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس الإدارة حدد الاتحاد العماني لكرة اليد موعد الخامس من شهر نوفمبر المقبل موعدا لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد لعام 2020م في الساعة الحادية عشرة صباحاً بقاعة العين بفندق ستي سيزن – الخوير استناداً للمادة (37) من النظام الاساسي للاتحاد حيث سيترأس الاجتماع الدكتور سعيد بن احمد الشحري رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد بحضور اعضاء المجلس واعضاء الجمعية العمومية حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة تأجيل الانتخابات في الدورة الانتخابية الجديدة 2020ـ 2024 وكذلك مناقشة التمديد لمجلس الإدارة الحالي خلال الفترة القادمة .واستناداً للمادة (32) من النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة اليد فإن الاجتماع يكون صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين الذين يحق لهم الحضور ( النصف + 1) فإذا لـــم تتوافر هذه الأغلبية حتى الساعة (الحادية عشرة ونصف ) يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد في تمام الساعة (الثانية عشرة ظهراً ) من نفس اليوم، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور (ربع) عدد الأعضاء العاملين الذين لهـم حق الحضور لمناقشة جدول الأعمال الخاص بالاجتماع والمرفق بالدعوة . وسوف يقوم الاتحاد بتوجيه الدعوة للأندية الأعضاء استناداً للمادة (17) من النظام الأساسي للاتحاد .

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