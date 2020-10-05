اتحاد الهوكي يوقع عقد تصنيع النسخة الجديدة لكأس جلالته للهوكي

بعد امتلاك نادي النصر النسخة الماضية

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

وقع الاتحاد العماني للهوكي ظهر يوم أمس عقد تصنيع النسخة الجديدة لكأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للهوكي وقد وقع العقد مع الشركة المنفذة نيابة عن مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي طالب بن خميس الوهيبي رئيس الاتحاد وعن الشركة أحمد بن سالم البوسعيدي ويأتي تصنيع الكأس الجديدة عقب امتلاك نادي النصر النسخة الماضية للكأس والتي فاز بها للمرة الثامنة في تاريخه وسوف تقدم النسخة الجديدة للكأس في مسابقة الموسم الرياضي الجديد 2020/2021.

وقد انطلقت مسابقة كأس جلالته للهوكي عام 1971 ونال شرف حمل اول كأس نادي عمان وكذلك فاز بالبطولة في اعوام 1972 و1973 و1974 و1975 النادي الاهلي و 1976 و1977 و1978 نادي النهضة و1979 فريق الشرطة و 1980 و1981 نادي النهضة و 1982 و1983 و1984 نادي مطرح و 1985 نادي سداب و1986 نادي مطرح و1987 نادي عمان و 1988 نادي مطرح و1989 نادي السيب و 1990 نادي سداب و 1991 و1992 و1993 و1994 نادي السيب و1995 نادي سداب و1996 و1997 نادي السيب و1998 نادي سداب و 1999 نادي البستان و 2000 و2001 نادي السيب و 2002 نادي سداب و 2003 نادي السيب و 2004 نادي مسقط و2005 نادي اهلي سداب و2006 و2007 نادي النصر و2008 نادي عمان و2009 و2010 نادي النصر و2011 و2012 نادي اهلي سداب و2013 و2014 نادي النصر و2015 نادي اهلي سداب و 2016 السيب و 2017 النصر و اهلي سداب في 2018 ونادي النصر في عام 2019 .