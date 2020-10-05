سامي يدفع بثلاثي هجومي لسموحة في مواجهة الزمالك بكأس مصر

يدفع أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، بثلاثي هجومي ضمن تشكيل فريقه في مباراة الزمالك التى ستقام بينهما بعد قليل على استاد الإسماعيلية فى إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وضم تشكيل سموحة : المرمى: الهاني سليمان. الدفاع: أحمد جمال – رجب نبيل – محمد عبد المنعم – محمود عبد الحليم. Advertisements الوسط: أحمد حمص – محمد الترهوني – ناصر ماهر. الهجوم: ديريك نسيبامبي – صلاح محسن – حسام حسن. ويجلس على مقاعد بدلاء سموحة كل من: عمر صلاح - محمد طلعت – محمد كوفي – شريف رضا – كريم يحيى – محمد نادي – السيد فريد.

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