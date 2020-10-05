بحضور وزير الرياضة .. الزهور يكرم رئيس نادي هليوبوليس

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حمام السباحة الأولمبي بنادي الزهور في مدينة نصر، خاصة أنه يضع في أولوياته الأندية الرياضية لما لها من أهمية كبيرة، كونها متنفسًا هامًا للمواطنين .

وعلى هامش الافتتاح كرم رئيس نادي الزهور المستشار محمد الدمرداش عددًا من الشخصيات التي لها دورًا ملموسًا في تنمية الرياضة المصرية، بينهم عمرو السنباطي، رئيس نادي هليوبوليس ، لما قدمه من إسهامات بغرض الإرتقاء بالرياضة في مصر على مدار عقود.

وقام المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية بتسليم درع التكريم لرئيس نادي هليوبوليس عمرو السنباطي.

ويشهد نادي الزهور طفرة حقيقية على مستوى البنية التحتية منذ تولي المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي، الذي لا يبخل بالوقت أو الجهد لخدمة أبناء النادي، ويرى أنها خدمة جليلة لأناس وضعوا فيه ثقتهم للارتقاء بالخدمات المقدمة للأعضاء،

وجدير بالذكر ان الإنجازات التي تحققت في عهد الدمرداش نالت إشادة أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزهور، سواء داخل فرع النادى بمدينة نصر أو التجمع الخامس، طوال 800 يوما هي مدة توليه المسئولية في نوفمبر 2017.