شاهد.. مؤمن زكريا يظهر بقميص منتخب مصر

نشر مؤمن زكريا لاعب النادى الاهلى ، عبر إنستجرم صور الإعلان عن قميص

بالتصميم الجديد.

وشارك في الإعلان محمد الشناوى وعمرو السولية ومؤمن زكريا وطارق حامد .

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالتالي:

ربناك يرجعك بالسلامة - ربنا يطمنا عليك - الصورة كلها جمال

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وابتعد مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي عن ممارسة كرة القدم مؤخرا، بسبب معاناته من ضمور في العضلات.

وأطلق المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي لـ الكاف، مبادرة إنسانية بجعل مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سفيرًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل مساندته في مشوار علاجه الحالي من المرض اللعين الذي ألم به.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" يدرس تفعيل مبادرة أبوريدة عضو المكتب التنفيذي التي قدّمها لدعم نجم الأهلي، ليكون مؤمن زكريا سفيرًا للبطولة وحضور مباريات نصف النهائي على أن ينزل بالكرة في المباراة النهائية والتي سيقام بها اللقاء، بوصفه سفيرًا للبطولة ودعمًا له في رحلة علاجه