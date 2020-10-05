هاني حتحوت يكشف عقوبة فرجانى ساسي.. إيقاف 6 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه

وتابع "إيقاف إمام عاشور مباراة واحدة، وتغريمه ٥٠ ألفا.".
وتعقد لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم اجتماعا مهما اليوم لحسم مصير أحداث مباراة الزمالك أمام المصري التى أقيمت بينهما الخميس الماضي فى الجولة الـ 31 من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019/2020.
ومن المقرر ان تنظر لجنة الانضباط فى الأحداث المؤسفة التى أثيرت عقب نهاية المباراة والتى شهدت اشتباكات بين اللاعبين وعلى رأسهم إمام عاشور لاعب الزمالك والذى قد يواجه عقوبة أيضا اليوم .
ويستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام سموحة، اليوم، الإثنين، في تمام الثامنة مساءً، على استاد الإسماعيلية، في الدور الـ16 ببطولة كأس مصر، التي يتم إقامتها على ملاعب محايدة
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