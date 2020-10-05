بايرن ميونخ ينجح في خطف صفقتين جديدتين

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني تعاقده مع اللاعب بونا سار، الظهير الأيمن لفريق مارسيليا الفرنسي، لمدة 4 سنوات والتعاقد مع دوجلاس كوستا لاعب يوفينتوس الإيطالي.
ونشر نادي بايرن ميونيخ عبر صفحته الرسمية على تويتر، أنهم بالفعل أنهوا التعاقد بصفة رسمية مع اللاعب صاحب الـ28 عامًا.
والجدير بالذكر أن اللاعب وصل صباح اليوم إلى ألمانيا ليوقع العقد رسميًّا ليعلن النادي عن انضمام اللاعب إلى فريق البافاري.
نجح بايرن ميونخ في استعادة خدمات نجمه السابق، البرازيلي دوجلاس كوستا، قادما من يوفنتوس، قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الصيفية.
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