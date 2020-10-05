جدير بالذكر أن الفائز من مباراة اليوم سيواجه فريق نادي مصر في دور الثمانية لبطولة كأس مصر
وطالب البرتغالى باتشيكو، اللاعبين بالتركيز على النقاط الفنية، وضرورة استغلال الفرص والتسجيل مبكرًا في شباك سموحة.
كما حذر باتشيكو اللاعبين من متابعة الأخبار المنتشرة المتعلقة ببيان اللجنة الأولمبية؛ بشأن منع مرتضى منصور، رئيس الزمالك، من مزاولة عمله لمدة ٤ سنوات، مؤكدا أن لقاء اليوم هام للغاية.
وحرص لاعبو الفريق الأبيض على وعد المدير الفني بالتركيز والقتال في الملعب حتى آخر دقيقة من عمر المباراة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يصل استاد الإسماعيلية استعدادا للقاء سموحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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