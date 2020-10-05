الرياضة

الزمالك يصل استاد الإسماعيلية استعدادا للقاء سموحة

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جدير بالذكر أن الفائز من مباراة اليوم سيواجه فريق نادي مصر في دور الثمانية لبطولة كأس مصر

وعقد البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين عصر اليوم، الإثنين، بفندق إقامة الفريق بالإسماعيلية.
كان هذا استعدادا لمواجهة سموحة في الثامنة مساء اليوم، الإثنين، على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات دور الـ١٦ من بطولة كأس مصر.

وطالب البرتغالى باتشيكو، اللاعبين بالتركيز على النقاط الفنية، وضرورة استغلال الفرص والتسجيل مبكرًا في شباك سموحة.

كما حذر باتشيكو اللاعبين من متابعة الأخبار المنتشرة المتعلقة ببيان اللجنة الأولمبية؛ بشأن منع مرتضى منصور، رئيس الزمالك، من مزاولة عمله لمدة ٤ سنوات، مؤكدا أن لقاء اليوم هام للغاية.

وحرص لاعبو الفريق الأبيض على وعد المدير الفني بالتركيز والقتال في الملعب حتى آخر دقيقة من عمر المباراة.

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