أرسنال يعلن رحيل جندوزي على سبيل الإعارة

كشف نادي أرسنال عن رحيل ماتيو جندوزي لاعب الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد إلى نادي هيرتا برلين الذي كان الخيار الأول للدخول في أي صفقة تبادلية للجنرز.

جندوزي استمر على طاولة آرسنال للراحلين في الصيف، حتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات، لينضم رسميًا إلى هيرتا برلين على سبيل الإعارة لمدة موسم.

صاحب الـ21 عامًا خاض مع أرسنال 82 مباراة منذ انضمامه للفريق قادمًا من لوريان الفرنسي في 2018.

بدأ اللاعب مسيرته الكروية في أكاديمية باريس سان جيرمان، قبل انضمامه إلى لوريان، ومن ثم إلى أرسنال في 2018.

وتمنى أرسنال التوفيق للاعب خلال الموسم الذي ينضم فيه إلى هيرتا برلين الألماني، بعدما خرج من حسابات المدرب مايكل أرتيتا.