إبراهيم سعيد عن إيقاف النشاط الرياضي بالزمالك: لا داعي للكلام الاسم وحده يكفي

وغرد ابراهيم سعيد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "شفت تصريح للجنة الاوليمبية بتقول هيتم تجميد كافة الانشطة في نادي الزمالك لا داعي للكلام الاسم لوحده يكفي #الزمالك".
وانتهت التحقيقات التى قام بها القاضى رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الاستئناف فى المخالفات التى تناولها التحقيق والتى قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق، إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إليه، والتى شكلت خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهوالأمر الذى صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية، وإهدارًا للمعانى السامية التى ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة، وهذا الأمر الذى كان لزاما على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف له بالمرصاد مهما تكرر ، وعدم التراخى فى مواجهته حتى لا يتحول إلى سلوك عام يصير معه القبيح حسنًا، ويشكل تدميرًا للنشء والشباب المصرى، وعليه قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بالإجماع، الموافقة على ما انتهت إليه مذكرة لجنة التحقيق بتوقيع العقوبات الآتية على مرتضى أحمد محمد منصور رئيس نادى الزمالك للألعاب الرياضية:
ايقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة أربعة سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.
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