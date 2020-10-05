الرياضة

الاتحاد السكندري يفاوض إيفونا لتدعيم صفوف الفريق

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دخل مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في مفاوضات مع الجابوني "ماليك إيفونا"، مهاجم الأهلي السابق؛ تمهيدا للتعاقد معه خلال الموسم الجديد.
وعلم "دوت الخليج"، أن الاتحاد السكندري يكثف المفاوضات للحصول على خدمات لاعب الأهلي السابق؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق.

ويفاضل اللاعب بين العروض التي تقدمت له خلال هذه الفترة، وعلى رأسها الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

جدير بالذكر أن ماليك إيفونا لعب في صفوف النادي الأهلي موسم"2015-2016"، ثم رحل إلي الدوري الصيني عقب نهاية الموسم.
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