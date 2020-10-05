11 لاعبا من كل العصور .. فرانس فوتبول تبدأ اختيار فريق أحلام الكرة الذهبية

كشفت مجلة فرانس فوتبول عن نيتها لاختيار فريق أحلام الكرة الذهبية بحيث يتم اختيار أفضل 11 لاعب على مر التاريخ الكروي العالمي من جانب لجنة تحكيم متخصصة.

وقررت المجلة الشهيرة وضع 10 لاعبين في كل مركز في الساحة للاختيار من بينهم وتحديد أفضل 11 لاعبا في كل العصور على ثلاث مراحل.

وبدأ الأمر بانتقاء الأفضل من مركز حراسة المرمى، والظهير الأيمن، وقلب الدفاع، وظهير أيسر.

في مركز حراسة المرمى، يتنافس كل من "جوردون بانكس - توماس نكونو - جيانلويجي بوفون - بيتر شمايكل - إيكر كاسياس - إدوين فان دير سار - سيب ماير - ليف ياشين - مانويل نوير - دينو زوف".

وفي مركز الظهير الأيمن، يتواجد "جوزيبي بيرجومي - كافو - كارلوس أليرتو - جيلما سانتوس - كلاوديو جينتيلي - مانفريد كالتز - فيليب لام - ويم سوربيير - ليليان تورام - بيرتي فوجتس".

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أما في مركز الظهير الأيسر، فضمت الترشيحات "رود كرول - أندرياس بريمه - بول برايتنر - باولو مالديني - أنتونيو كابريني - مارسيلو - جاشينتو فاكيتي - نيلتون سانتوس - جونيور - روبيرتو كارلوس".

وفي مركز قلب الدفاع، تم ترشيح كل من "فرانكو باريزي - فرانز بيكنباور - بوبي مور - دانييل باساريلا - فابيو كانافارو- ماتياس زامر - مارسيل ديساييه - جايتانو شيريا - رونالد كومان - سيرخيو راموس".

وسيتم البدء باختيار لاعبي الوسط المدافعين، ولاعبي الوسط المهاجمين، الاثنين المقبل، أما المهاجمون فسيتم اختيارهم يوم الاثنين في الـ19 من الشهر الجاري.

وأوضحت المجلة أنه سيتم اختيار اللاعبين في تلك القوائم من قبل هيئة المحررين لديها الذين شاهدوا العديد من الأجيال السابقة منذ منتصف الخمسينات تحديدا.

وختمت المجلة الشهيرة :"سيتم بعد ذلك تقديم المرشحين، إلى أصوات المحلفين المعتادين في اختيار الكرة الذهبية، وهم حوالي 170 متخصصا في جميع أنحاء العالم، والذين سينتقلون بطلهم في كل مركز، على أن يتم الإعلان عن تشكيلة فريق الأحلام النهائي في ديسمبر".