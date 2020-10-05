‏لفتة جميلة.. إبراهيم سعيد يشيد بتصدر مؤمن زكريا تيشرت المنتخب

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن القميص الجديد للمنتخب الوطني الأول للعبة في البطولات المقبلة.
وتصدر مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الإعلان عن القميص الجديد للفراعنة، رفقة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، وزميله عمرو السولية، وطارق حامد لاعب نادي الزمالك.
وتضمن طلب اتحاد الكرة حضور مصطفى محمد ومحمود علاء وطارق حامد ومن الأهلي اتحاد الكرة طلب حضور عمرو السولية ومحمد الشناوي وحمدي فتحي إضافة إلى مؤمن زكريا لاعب الاهلي السابق.
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