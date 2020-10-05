الرياضة

‏لفتة جميلة.. إبراهيم سعيد يشيد بتصدر مؤمن زكريا تيشرت المنتخب

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علق ابراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق، على تصدر مؤمن زكريا إعلان تيشرت المنتخب المصري الجديد. 
وغرد ابراهيم سعيد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏لفته جميله وتحيه لمن بادر بها وكل الدعم ل ‎#مؤمن_زكريا  وربنا يتمم شفائه ع خير باذن الله  الجميل دعم الجماهير سواء أهلاوي او زملكاوي له وجماهير الكره المصريه والعربيه مسانداه  وأول ما اشوف ضحكته بحس اني انا اللي بضحك ربنا يدوم الابتسامه عليه وعلي الجميع باذن الله". 

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن القميص الجديد للمنتخب الوطني الأول للعبة في البطولات المقبلة.

وتصدر مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الإعلان عن القميص الجديد للفراعنة، رفقة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، وزميله عمرو السولية، وطارق حامد لاعب نادي الزمالك.

وتضمن طلب اتحاد الكرة حضور مصطفى محمد ومحمود علاء وطارق حامد ومن الأهلي اتحاد الكرة طلب حضور عمرو السولية ومحمد الشناوي وحمدي فتحي إضافة إلى مؤمن زكريا لاعب الاهلي السابق.

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