الزمالك وسموحة.. هدف عالمي من صلاح محسن فى شباك أبو جبل

تقدم سموحة على الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بين الفريقين في الدور الـ16 ببطولة كأس مصر على استاد الإسماعيلية.

وأحرز صلاح محسن هدفا عالميا فى شباك أبو جبل فى الدقيقة 54 من عمر اللقاء .

وتعد هذه المواجهة هي الرابعة، التي تجمع بين الزمالك وسموحة في بطولة الكأس على مدار تاريخهما.

ويسعى الزمالك، لمواصلة تفوقه على سموحة للمباراة الرابعة على التوالي في الكأس، حيث تقابلا الفريقين في 3 مواجهات من قبل فاز الأبيض بها جميعا، في المقابل يتطلع الفريق السكندري لفك العقدة أمام الأبيض في البطولة.

وتعد مواجهة سموحة هي الثانية للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو مع الزمالك، بعدما فاز في أولى مبارياته مع الأبيض على المصري بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري.