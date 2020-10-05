الرياضة

ميسي يلتقي سواريز لأول مرة في صدفة غريبة

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التقى الأرجنتيني ليو ميسي لاعب برشلونة الإسباني، لأول مرة مع صديقه لويس سواريز، لاعب برشلونة السابق المنتقل لأتليتكو مدريد، في بداية الموسم الحالي.

واتجه ميسي وسواريز إلى مطار برشلونة معًا للسفر إلى أمريكا الجنوبية للانضمام إلى منتخبات بلادهم، في فترة التوقف الدولي الجارية.

وسيواجه ميسي قائد الأرجنتين، منتخبي الإكوادور وبوليفيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2020.

وسيواجه سواريز (33 عامًا) تشيلي في مونتيفيديو قبل السفر إلى الإكوادور، مع منتخب بلاده أوروجواي.

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واجه الثنائي بعضهما البعض في آخر مباراة دولية لهما، حيث سجل كلاهما في التعادل 2-2 بين بلديهما في نوفمبر من العام الماضي.

لكن هذه المرة سيعود سواريز إلى مدريد، بدلًا من العودة إلى برشلونة مع ميسي.

وكان ميسي وجه انتقادات لاذعة لإدارة ناديه برشلونة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، مودعًا سواريز، ومؤكدًا أنه يستحق أفضل مما حدث.

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