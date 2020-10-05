بعد مباراة المقاولون.. كهربا يستجم بالنادي الأهلي

نشر محمود كهربا لاعب النادي الاهلي مقطع فيديو له من داخل النادي الأهلي اثناء عملية الاسترخاء بالجاكوزي داخل النادي الأهلى.

وظهر كهربا في الفيديو الذي نشرة عبر خاصية استوري بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام منسجما وعلق قائلا " وقت الانتعاش".

يذكر أن النادي الأهلي فاز امس على فريق المقاولون العرب بهدف دون رد، في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.

وتعرض محمود عبد المنعم كهربا الى عرقلة داخل منطقة الجزاء ولم يحتسبها حكم المباراة جهاد جريشة، ولكن استدعى حكم ال var جهاد جريشة لمعرفة حقيقة الكرة، واحتسبها ركلة جزاء لصالح الأهلي.

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وسدد عمرو السولية الكرة وأسكنها الشباك في الدقيقة ٤٠ من عمر المباراة

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق المران الصباحي للفريق والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين خلال المحاضرة عن العديد من الجوانب الفنية بعد مواجهة المقاولون العرب أمس الأحد.

وقام بيتسو موسيماني، بتصعيد خمسة لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.