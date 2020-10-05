مقدرش يقابل الوزير.. خاص| كواليس بحث مرتضى منصور عن طوق نجاة لأزمته داخل وزارة الرياضة

علم "دوت الخليج" من مصادره المطلعة داخل وزارة الشباب والرياضة، أن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، توجه مساء اليوم، إلى الوزارة؛ لمقابلة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ لبحث ومناقشة العقوبات التي فرضتها اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه 4 سنوات.
وقالت المصادر، إن مرتضى منصور لم يتمكن من مقابلة وزير الشباب والرياضة، وعقد اجتماعا استمر قرابة الساعة مع الدكتور أحمد الشيخ، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة لبحث الموقف.
وأوضحت المصادر أن الموقف تمت إحالته إلى الشئون القانونية لدراسة الموقف كاملا.
وأرسلت اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب خطابا رسميا إلي نادى الزمالك من أجل التأكيد على إيقاف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض لمدة 4 سنوات مقبلة.
ومن المقرر أن ترسل اللجنة الأولمبية خطابات رسمية إلى الجهة الإدارية ونادي الزمالك من أجل اعتماد إيقاف مرتضى منصور بشكل رسمي وعدم مزاولة أى نشاط رياضى خلال مدة الإيقاف.
وأكد مصدر مطلع باللجنة الأولمبية المصرية، أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، لديه الحق في الطعن على الحكم الصادر ضده بإيقافه 4 سنوات مقبلة في جهتين لا ثالث لهما.
وقال المصدر إن الجهة الأولى التي من الممكن أن يلجأ إليها مرتضى منصور هي مركز التحكيم والتسوية، وذلك وفقا للقانون، وفي حال رغبة مرتضى منصور في اللجوء إلى جهة أخرى فعليه التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية، وأكد أن مدة الطعن على الحكم الصادر ضده 15 يومًا من تاريخ إخطاره.
فى الوقت نفسه تلقى مرتضى منصور دعما كبيرا من قبل جماهير نادي الزمالك، التى أكدت دعمها له عبر صفحات السوشيال ميديا فى ظل قناعاتها بأن بقاء مرتضى منصور يزيد من استقرار القلعة البيضاء.
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