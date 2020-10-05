دينا مشرف تواصل تألقها بدوري تنس الطاولة الألماني

واصلت دينا مشرف مشرف أول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تحترف في تاريخ الألعاب الفردية في تنس الطاولة بعد أن قادت فريقها لانجشادت الألماني لفوز كبير علي ESV Weil بعد عودة الدوري الألماني والذي يعد أحد أقوي الدوريات العالميه في اللعبة لما يضمه من كوكبة من افضل لاعبات تنس الطاولة في العالم .

واستطاعت دينا خلال المباراة تحقيق الفوز علي العملاق الأوكرانية ليفينيا بثلاثة أشواط نظيفة.

وأعربت دينا عن سعادتها بالعودة مجددا للتألق في عالم كرة المضرب تنس الطاولة وأكدت أنها تسعى لتمثيل مصر بصورة تليق بمكانة مصر الرياضية.

ووجهت شكرها الي المنظومة الرياضية بمصر في مقدمتها وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية واتحاد تنس الطاولة وبنك القاهرة الراعي الرسمي علي دعمه المتواصل وروابط الرياضية الوكيل والمسوق الحصري والتي تدعمها باستمرار من أجل تحقيق الإنجازات العالمية.

الجدير بالذكر أن دينا مشرف تأهلت إلي اوليمبياد طوكيو المقبلة والمنتظر إقامتها 2021.