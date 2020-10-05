ربيع ياسين: لست مقتنعا بـ فايلر.. واختيار موسيماني جريء من إدارة الأهلي

يرى ربيع ياسين نجم النادي الأهلي الأسبق، أن فايلر المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء لم يكن لديه أي جديد ليقدمه للفريق قبل رحيله.

وقال ياسين، خلال حواره لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: اي مدرب يتعاقد معه الاهلي سوف ينجح لنجاح المنظومة.

واردف: لم اكن مقتنع بفايلر على الناحية الفنية، لم يكن لديه أي جديد يقدمه للاحمر، والفريق معه لم يظهر اي ابداع.

وأتم كلماته معلقا على اختيار موسيماني مديرا فنيا للأحمر: "اختيار جريء جدا".