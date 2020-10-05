كشف محامي أسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا عن الحالة الصحية لنجم المنتخب الأرجنتيني السابق وبطل كأس العالم.
وقال المحامي على تويتر اليوم الاثنين إن النجم الأرجنتيني خضع لمسحة للكشف عن فيروس كورونا.
وخضع الرجل الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 1986 للاختبار بعد مخالطته يوم الجمعة الماضي لفاكوندو كونتين وهو لاعب أصيب بالفيروس بعد أقل من يوم واحد.
وتوقع ماتياس مورلا صدور نتيجة فحص المهاجم السابق في غضون 24 ساعة.
ونشر مورلا صورة لعامل صحي يجري مسحة لمارادونا في منزله.
وقال: "امتثالًا للبروتوكولات ولتهدئة مخاوف دييغو وأسرته خضع مارادونا للاختبار في منزله ظهر اليوم".
وعانى أسطورة كرة القدم البالغ من العمر 59 عامًا من سلسلة من المتاعب الصحية في السنوات الأخيرة ولا يزال يعاني من زيادة الوزن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حقيقة إصابة مارادونا بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.