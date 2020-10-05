الرياضة

حقيقة إصابة مارادونا بـ كورونا

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كشف محامي أسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا عن الحالة الصحية لنجم المنتخب الأرجنتيني السابق وبطل كأس العالم.

وقال المحامي على تويتر اليوم الاثنين إن النجم الأرجنتيني خضع لمسحة للكشف عن فيروس .

وخضع الرجل الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 1986 للاختبار بعد مخالطته يوم الجمعة الماضي لفاكوندو كونتين وهو لاعب أصيب بالفيروس بعد أقل من يوم واحد.

وتوقع ماتياس مورلا صدور نتيجة فحص المهاجم السابق في غضون 24 ساعة.

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ونشر مورلا صورة لعامل صحي يجري مسحة لمارادونا في منزله.

وقال: "امتثالًا للبروتوكولات ولتهدئة مخاوف دييغو وأسرته خضع مارادونا للاختبار في منزله ظهر اليوم".

وعانى أسطورة كرة القدم البالغ من العمر 59 عامًا من سلسلة من المتاعب الصحية في السنوات الأخيرة ولا يزال يعاني من زيادة الوزن.

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