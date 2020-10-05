الزمالك وسموحة.. إمام عاشور يتعادل للأبيض

أدرك نادي الزمالك التعادل مع فريق سموحة فى المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدور الـ16 ببطولة كأس مصر على استاد الإسماعيلية.

وأحرز إمام عاشور هدف التعادل للزمالك فى الدقيقة 80 من عمر اللقاء بعد تسديدة قوية ارتدت من دفاع سموحة سكنت الزاوية اليمني للهاني سليمان حارس سموحة .

تقدم صلاح محسن بهدف عالمي فى شباك أبو جبل فى الدقيقة 54 من عمر اللقاء بعد تمريرة من ناصر ماهر ويقابلها صلاح محسن بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء وتهز شباك ابو جبل .

وأهدر محمود علاء ركلة جزاء فى الدقيقة 74 من عمر اللقاء بعدما سددها خارج المرمي بطريقة غريبة ليضيع علي فريقه فرصة التعادل أمام سموحة .

وكان حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء للزمالك بعد لمسة يد على احمد جمال بعد الرجوع لتقنية الفيديو .

وتعد هذه المواجهة هي الرابعة، التي تجمع بين الزمالك وسموحة في بطولة الكأس على مدار تاريخهما.

ويسعى الزمالك، لمواصلة تفوقه على سموحة للمباراة الرابعة على التوالي في الكأس، حيث تقابل الفريقان في 3 مواجهات من قبل فاز الأبيض بها جميعا، في المقابل يتطلع الفريق السكندري لفك العقدة أمام الأبيض في البطولة.

وتعد مواجهة سموحة هي الثانية للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو مع الزمالك، بعدما فاز في أولى مبارياته مع الأبيض على المصري بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري.