أوباما يغيب عن الزمالك أمام دجلة

تأكد غياب يوسف أوباما لاعب فريق الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز للإيقاف.
وحصل اللاعب على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة سموحة في دور الستة عشر للكأس ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة في الدوري.
وكان اللاعب قد حصل على بطاقة صفراء في مباراة المقاولون قبل الحصول على البطاقة الثانية في مباراة الجونة قبل الحصول على بطاقة صفراء ثالثة أمام سموحة.
وتشير نتيجة مباراة الزمالك وسموحة إلى تقدم الفريق السماوي بهدف عالمي من مهاجم الفريق صلاح محسن فى الدقيقة 54 من زمن المباراة عقب تمريرة ولا أروع من ناصر ماهر .
ويلتقي الفائز بالمباراة في دور الثمانية مع فريق نادي مصر في دور الثمانية في الخطوة الأخيرة للظهور في نصف النهائي.
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