وارد عودته من جديد.. ربيع ياسين: الأهلي لم يقصر مع رمضان صبحي

رأى ربيع ياسين نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق والمدير الفني لمنتخب الشباب، ان إدارة الأحمر لم تقصر في إدارة ملف رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز الحالي .

وقال ياسين، خلال حواره لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: "زمن الانتماء انتهى، لا يوجد انتماء الان، وهذا سيؤثر على المنتخب، لابد ان يكون هناك تحرك من جانب ادارات الاندية للحد من هذه الظاهرة".

وأضاف: الانتماء عندي رقم واحد، وارد يكون هناك اخطاء في المفاوضات مع اللاعبين، ووارد ايضا ان لا يكون هناك تقصير.

وأوضح: "الاهلي اخطأ في التعامل مع ملف عبد الله السعيد، اما رمضان صبحي فالاحمر لم يقصر، بل بالعكس اللاعب هو من قصر في حق النادي والجمهور".

واشار إلى أن الاهلي اوقفه على قدميه وسانده ودعمه حتى عاد لمستواه.

وعن امكانية عودة صبحي للاهلي من جديد قال ربيع ياسين: من الممكن ان يعود، المقاييس تغيرت.