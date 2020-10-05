كأس مصر .. زيزو يتقدم للزمالك بهدف عالمي فى شباك سموحة

تقدم نادي الزمالك بالهدف الثاني فى شباك سموحة فى المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر على استاد الإسماعيلية.

وأحرز أحمد سيد زيزو هدفا عالميا فى الدقيقة 113 من عمر اللقاء بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في منتصف المرمى لكن الهاني سليمان لم يحاول إيقاف الكرة من سرعتها لتعانق شباكه.

وكان صلاح محسن تقدم بهدف عالمي فى شباك أبو جبل فى الدقيقة 54 من عمر اللقاء بعد تمريرة من ناصر ماهر ويقابلها صلاح محسن بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء وتهز شباك ابو جبل .

وأهدر محمود علاء ركلة جزاء فى الدقيقة 74 من عمر اللقاء بعدما سددها خارج المرمي بطريقة غريبة ليضيع علي فريقه فرصة التعادل أمام سموحة .

وكان حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء للزمالك بعد لمسة يد على احمد جمال بعد الرجوع لتقنية الفيديو .

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وأحرز إمام عاشور هدف التعادل للزمالك فى الدقيقة 80 من عمر اللقاء بعد تسديدة قوية ارتدت من دفاع سموحة سكنت الزاوية اليمني للهاني سليمان حارس سموحة .