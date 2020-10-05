نعاني من الإصابات .. مدرب سموحة عن سبب الهزيمة في مباراة الزمالك

أكد أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن فريقه عانى من ضغط المباريات وكثرتها خلال فترات زمنية قليلة خلال مواجهة الزمالك بكأس مصر.
وأشار سامي في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة، إلى أن فريقه تراجع هجوميًا في ظل كثرة الإصابات التي عانى منها خلال اللقاء.
وقال سامي: "لا أريد الحديث عن ضغط المباريات، لدي عدد كبير من المصابين والفريق تأثر للغاية هجوميًا أمام الزمالك خاصة أننا نواجه فريق كبير".
وأكمل: "كان من الطبيعي أن نتراجع ويقل تركيزنا هجوميًا، سنحت لنا فرص منها كرة أحمد حسن مكي الذي حاول تصويبها مباشرة، لكنها مرت من أمامه ولم يكن موفق بها".
واختتم: "إذا كنا في قسم التشريح لما كان لدينا كل هذه الإصابات، أريد عمل ماجيستير في كيفية استشفاء اللاعبين بعد هذا الكم في مباريات في وقت قليل".
الجدير بالذكر أن سموحة خسر أمام الزمالك بهدفين لواحد مساء اليوم، الإثنين، في مباراة امتدت للوقت الإضافي بدور الـ16 من كأس مصر.
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