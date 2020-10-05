برشلونة في مأزق بسبب رفض ديمبيلي الرحيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مشكلة وقع فيها برشلونة بسبب ديمبلي ورفضه الدخول في صفقة تبادلية مع ممفيس ديباي لاعب أولمبيك ليون.
وتوضح الصحيفة أن برشلونة رغب في تمديد عقد ديمبلي حتى عام 2023 قبل انتقاله لمانشستر يونايتد، لكن الجناح الفرنسي رفض وقرر البقاء في "كامب نو".
ورغم الاتفاق بين ديباي (26 عامًا) وبرشلونة، لم ينجح البارسا في الاستجابة لمطلب رونالد كومان الصريح لتعزيز مركز '9' في الهجوم.
احتاج برشلونة إلى التخلص من ديمبلي أولًا لضم ديباي، وتشير الصحيفة إلى أنه عندما يفتح السوق الشتوي، يمكن أن يحاول البارسا مجددًا في صفقة ديباي.
وأوضحت الصحيفة أنه في حالة عدم اعتماد كومان على ديمبلي في الأشهر المقبلة، قد يتجه الفرنسي للرحيل في نهاية الأمر.
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