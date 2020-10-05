على طريقة مؤمن زكريا.. حسين الشحات يحتفل بفوز الأهلي على المقاولون العرب.. شاهد

احتفل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بالفوز على فريق المقاولون العرب في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر الشحات عبر حسابه بإنستجرام مجموعة من الصور من احتفاله مع أصدقاء بالفريق على طريقة مؤمن زكريا بعد احراز عمرو السولية هدف المباراة في شباك المقاولون.

يذكر أن النادي الأهلي فاز أمس على فريق المقاولون العرب بهدف دون رد، في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.

وتعرض محمود عبد المنعم كهربا الى عرقلة داخل منطقة الجزاء ولم يحتسبها حكم المباراة جهاد جريشة .

ولكن استدعى حكم الـ var جهاد جريشة لمعرفة حقيقة الكرة، واحتسبها ركلة جزاء لصالح الأهلي.

Advertisements

وسدد عمرو السولية الكرة وأسكنها الشباك في الدقيقة ٤٠ من عمر المباراة.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق المران الصباحي للفريق والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين خلال المحاضرة عن العديد من الجوانب الفنية بعد مواجهة المقاولون العرب أمس الأحد.

وقام بيتسو موسيماني، بتصعيد خمسة لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.