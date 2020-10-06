جماهير الزمالك تهتف لـ مرتضى منصور بعد الفوز على سموحة

وفاز الزمالك على منافسه سموحة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد الإسماعيلية.
وتأهل الزمالك إلى دور الثمانية بعد فوزه على سموحة بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.
وكان الزمالك قد تأهل إلى دور الـ16 بعد فوزه على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في دور الـ32 ببطولة كأس مصر، فيما فاز سموحة في نفس الجولة على مركز شباب العبور بهدف دون رد.
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