أمير مرتضى منصور: نعيش موسما فاسدا.. والزمالك لن ينهار

قدم أمير مرتضى منصور، المشرف على كرة القدم بنادي الزمالك، الشكر إلى لاعبي الفريق بعد الفوز الصعب الذي حققوه على سموحة بنتيجة 2 - 1 في الدور 16 من بطولة كأس مصر والتأهل لربع النهائي.

وقال أمير مرتضى، في تصريحات تلفزيونية على قناة "الزمالك"، "لاعبو الفريق رجال، وعلى أعلى درجات تحمل المسئولية، ويكفي أنهم استقبلوا الخبر الذي أعلنته اللجنة الأولمبية المصرية أمس ضد مرتضى منصور رئيس النادي (الإيقاف 4 سنوات) بشجاعة".

وأضاف أمير مرتضى "الزمالك هو المستهدف، الأمر أصبح واضحًا نسمع عن اللجنة الأولمبية منذ عام واحد فقط، والهدف هو إبعاد مرتضى منصور لأن نجاحه أزعج كثيرين من المنافسين، وأصبح واضحًا أن المطلوب هو الانتقام من النادي".

وتابع أمير مرتضى "الزمالك يعيش موسمًا فاسدًا بدليل إبلاغنا بإعلانات ورعاة جدد قبل اللقاء بساعات والمباراة بالإسماعيلية كما أن حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة يرد ولكنه لا يقنعك بأي شيء بدليل أنني تحدثت معه في كيفية خوض مباراة يوم 12 أكتوبر الجاري ثم السفر في اليوم التالي لخوض مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

Advertisements

وأكد أمير مرتضى، أن الزمالك ليس نادي شركات بل خلفه جماهير عريضة تسانده وكل ما يحدث لن يهز شعرة في رأس مسؤولي النادي ولن يؤثر على مسيرة الفريق ولن ينهار الزمالك مهما حدث.

وأشار أمير مرتضى إلى أن الأجواء الموجودة حاليًا ليس لها علاقة بكرة القدم مضيفا أنه هناك حالة من الفوضى في كل الاتجاهات وأن الزمالك لا يريد الانسحاب من البطولات لأنه يحترم جماهيره.

وأوضح أمير مرتضى أن بعض من أصدروا قرارات اللجنة الأولمبية تخلص مرتضى منهم لأنه قاد حملة تطهير بالنادي، مؤكدًا أن والده طهر حمام السباحة الذي كان عزبة أحد المسؤولين السابقين بالنادي.