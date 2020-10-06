كشف نادي مانشستر يونايتد عن واحدة من أهم صفقاته خلال وهي التعاقد من الأوروجوياني إدينسون كافاني في صفقة انتقال حر لتدعيم خط هجومه خلال الموسم الحالي.
وسينتهي الميركاتو الصيفي في مختلف دول العالم مساء اليوم الاثنين.
وأصدر مانشستر يونايتد بيانًا أعلن فيه حصوله على خدمات المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني، بمقتضى صفقة مجانية.
وأصبح كافاني لاعبًا حرًا متاحًا بالمجان بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، نهاية الموسم الماضي.
ووقع كافاني عقدًا مع كتيبة أولي جونار سولشاير لمدة عام، مع وجود خيار التمديد لعام ثانِ.
ومن المقرر أن يرتدي كافاني القميص رقم 7، في الأولد ترافورد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع كافاني رسميا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.