ميدو: الدولة ستحدد مصير مرتضى منصور.. ونسبة تنفيذ قرار الأولمبية 20%

أكد أحمد حسام ميدو أن الدولة هي التي سوف تحدد مصير مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد قرار اللجنة الأولمبية ضده.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، إن نسبة تنفيذ القرار لا تتخطى 20% من وجهة نظري، فسبق وأن تم إصدار قرار مماثل ولجأ مرتضى منصور للمحكمة التي ألغت القرار".

وأضاف: "الدولة ووزارة الرياضة سوف تحددان مصير مرتضى منصور، اللجنة الأولمبية أصدرت القرار وقالت إنها فعلت ما في وسعها بذلك وفي انتظار التنفيذ من جانب جهات الدولة العليا".

واختتم حديثه قائلا:" في حال لم يتم تنفيذ القرار لن يجرؤ أي شخص على شكوى مرتضى مرة أخرى في جهات أخرى".