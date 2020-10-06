وكتب مرتضى منصور على صفحته بفيسبوك قائلا: "بعد قليل رد فعل المستشار مرتضى منصور علي قرار اللجنة الأولمبية في لقاء تم تسجيله صباح اليوم داخل نادي الزمالك".
اقرأ ايضا :
ورحمة أمي لاحبسك .. مرتضى منصور يتوعد فرج عامر والأخير يفضحه
وأرسلت اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب خطابا رسميا إلى نادى الزمالك من أجل التأكيد على إيقاف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض لمدة 4 سنوات مقبلة.
ومن المقرر أن ترسل اللجنة الأولمبية خطابات رسمية إلى الجهة الإدارية ونادي الزمالك من أجل اعتماد إيقاف مرتضى منصور بشكل رسمي وعدم مزاولة أى نشاط رياضى خلال مدة الإيقاف.
وأكد مصدر مطلع باللجنة الأولمبية المصرية، أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، لديه الحق في الطعن على الحكم الصادر ضده بإيقافه 4 سنوات مقبلة في جهتين لا ثالث لهما.
وقال المصدر إن الجهة الأولى التي من الممكن أن يلجأ إليها مرتضى منصور هي مركز التحكيم والتسوية، وفقا للقانون، وفي حال رغبة مرتضى منصور في اللجوء إلى جهة أخرى فعليه التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية.
وأكد أن مدة الطعن على الحكم الصادر ضده 15 يومًا من تاريخ إخطاره.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد قليل.. فيديو جديد لمرتضى منصور للرد على قرار إيقافه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.