يا ابن اللاعيبه.. هاشتاج زيزو يتصدر تويتر بعد إحرازه هدف صعود الزمالك لدور الـ8 بـ كأس مصر

تصدر زيزو لاعب نادي الزمالك موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد فوز نادي الزمالك بالأمس أمام نادي سموحة في كأس مصر.

وأحرز أحمد سيد "زيزو" هدف الفوز لنادي الزمالك أمام نادي سموحة ضمن لقاءات دور الـ16 في كأس مصر, في الدقيقة 114 من الشوط الثاني الاضافي من تسديدة صاروخية في مرمي الهاني سليمان حارس فريق سموحة.

وتفاعل جماهير الزمالك حول هدف زيزو وجاءت تعليقاتهم على الهاشتاج كالاتي:

زيزو عامل عظمه

هدف الزمالك الثاني في سموحة بتاع احمد زيزو عالمي

خير مثال لجملة " لكل مجتهد نصيب " لاعيب عالي جداا مجتهد الي أبعد مدي انضباط تكتيكي ولا أروع كان ينقصه الفنش واشتغل ع نفسه لحد ماظبطها كتيرر عن ماقبل ، ربنا يحميك يابني وغلبان اللي ماعنده زيزو والله

"يابن اللاعيبه" زيزو احسن لاعب في المباراه صنع جون وسجل الثاني شااااابوه زيزو

زيزو زيزو ،، أوعي يجيلك زيزو

احمد السيد زيزو جاء من البرتغال الي القاهرة عبر البحر الابيض المتوسط ليمزق شباك الهاني سليمان

رجل المبارة يابني اداء ومجهود وتاثير ربنا يكرمنا فيك يا زيزو

جميل يا زيزو استمر يا بطل

ويخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحليل "رابيد تيست" وذلك قبل مران الغد استعدادا لمواجهة فريق وادي دجلة.

ويواجه الزمالك فريق دجلة مساء الخميس في الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

وحسم نادي الزمالك الصعود إلي دور الـ8 بعد الفوز علي سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية ضمن الدور الـ16 ببطولة كأس مصر.

بدأت المباراة بحذر من الفريقين وتقدم للهجوم على استحياء، وكاد الزمالك أن يتقدم مبكرًا للغاية بعرضية من الجهة اليسرى كادت أنت تصل إلى رأس كاسونجو في مواجهة الشباك لكن الدفاع أبعدها.

ورد سموحة بمرتدة أسفرت عن مرتدة نُفذت عرضية أبعدها دفاع الأبيض لتكرر الركنية وتنتهي برأسية زرقاء إلى جوار مرمى الزمالك في الدقيقة 12.

وكان الزمالك أقرب للتقدم في الدقيقة 21 بعد عرضية متقنة من حازم إمام على الجهة اليمنى وصلت إلى منطقة الجزاء ليحولها زيزو برأسية مرت إلى جوار القائم الأيسر.

Advertisements

وراوغ صلاح محسن حازم إمام قائد الزمالك في منطقة الجزاء في الدقيقة 40 ليسدد كرة قوية بيمناه علت العارضة بقليل.

ورد الزمالك بمرتدة سريعة في الدقيقة 41 أسفرت عن تسديدة قوية من "زيزو" حولها الحارس بصعوبة إلى ضربة ركنية.

ونفذ الزمالك الركنية لتنتهي بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 42 ليسجل محمود علاء مدافع الزمالك، لكن الحكم أوقف الاحتفالات بداعي التسلل.

وردت العارضة رأسية من أوباما في الدقيقة 45+1 ليتابعها كاسونجو إلى خارج الملعب بعد ارتكاب خطأ ضد مدافع سموحة استدعى تدخل الحكم.

وقدم صلاح محسن أفضل لقطات المباراة في الدقيقة 54 بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار إلى أقصى الزاوية اليسرى العليا لتغرد الكرة في الشباك وتعلن تقدم سموحة.

سموحة كان قريبًا من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعد انفراد لحسام حسن انتهى بتسديدة أرضية مرت إلى جوار القائم الأبيض.

وحاول الزمالك إدراك التعادل ليُهدر مصطفى محمد فرصة خطيرة بعد رأسية تصدى لها الحارس ثم أبعدها الدفاع قبل متابعة لاعب الأبيض في الدقيقة 66.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 73 بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو مُشيرًا إلى لمسة يد على أحمد جمال مدافع سموحة، ليتصدى محمود علاء للتنفيذ ويهدر الكرة بتسديدة إلى خارج الملعب تمامًا بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 81 تعادل الزمالك بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق إمام عاشور لترتطم الكرة بالدفاع وتغير الاتجاه وتعانق شباك سموحة.

وتعرض الهاني سليمان للإصابة في الدقيقة 90+2 بعد تدخل عنيف من مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء في صراع هوائي على كرة عرضية، ليتدخل الطاقم الطبي لإسعاف اللاعب وتستأنف المباراة باحتساب خطأ ضد لاعب الزمالك.

وفي الشوط الإضافي الأول كاد مصطفى محمد أن يكسر التعادل برأسية متقنة ردتها العارضة في الدقيقة 97 لتنوب عن الهاني سليمان في الدفاع عن شباكه.

ولم يفلح أي فريق في هز الشباك خلال الشوط الإضافي الأول ليستمر التعادل، ويتواصل بحث كل فريق عن تسجيل هدف خطف الفوز.

وسجل أحمد سيد "زيزو" هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 114 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في منتصف المرمى لكن الهاني سليمان لم يحاول إيقاف الكرة من سرعتها لتعانق شباكه.

وانفرد زيزو في الدقيقة 120 ليمرر إلى إمام عاشور في مواجهة الشباك، لكن الأخير أطاح بالكرة فوق العارضة لتضيع فرصة هدف ثالث للزمالك في اللحظات الأخيرة.

وتعد هذه المواجهة هي الرابعة، التي تجمع بين الزمالك وسموحة في بطولة الكأس على مدار تاريخهما.

وتعد مواجهة سموحة هي الثانية للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو مع الزمالك، بعدما فاز في أولى مبارياته مع الأبيض على المصري بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري.