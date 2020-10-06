كيفين جونسون: هدفنا الأول التتويج بدوري أبطال إفريقيا مع الأهلي

أكد كيفين جونسون المدرب العام لفريق الكرة بالأهلي الجديد أنه هدفه من الوجود في النادي هو التعاون مع موسيماني من أجل الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الوداد البيضاوي المغربي يوم 17 من أكتوبر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال جونسون في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "فريق الأهلي الحالي حيوي وشاب من خلال متابعتي له، وسأغادر جنوب إفريقيا في الثانية بعد ظهر غدًا، وسأصل للقاهرة في صباح اليوم التالي".

وأردف: "متأكد أن موسيماني لديه شخصية وقادر على التعامل مع المباريات المقبلة، وعندما أحضر للقاهرة سنضع كل طاقتنا".

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وتابع: "سنبذل قصارى جهدنا في تحقيق المكسب في هذه المباريات، وهدفي مع موسيماني هو التتويج بدوري أبطال إفريقيا".

واختتم: "أقول لموسيماني أتشرف أنه طلب مني خوض هذه المغامرة معه، وسأعطيه كل احترامي وكل قدراتي لمعاونته لكي يعود للأهلي بما يجب أن يكون عليه".

يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة إنبي مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري.