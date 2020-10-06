لن أعرض نفسي على الأهلي.. حمادة صدقي: راض عن مشواري كمدرب

أكد حمادة صدقي المدير الفني السابق لفريق سموحة أنه راض عن مشواره كمدرب مشددا على أنه يستحق فرصة تدريب الأهلي بكل تأكيد ولكنه لن يقوم بعرض نفسه على إدارة النادي.

وقال حمادة صدقي في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "بالطبع أتمنى قيادة الأهلي ولكني لا يمكن أن أعرض نفسي على النادي، راض للغاية عن مشواري كمدرب".

وأضاف: "بعض المدربين المصريين لا يتحملون الضغوط في الأهلي والزمالك لذلك الاعتماد يكون على المدرب الأجنبي".

وختم حديثه قائلا: "سياسة إدارة الأهلي حاليا تعتمد على المدرب الأجنبي وأحترم ذلك بكل تأكيد ولكني راض عن مشواري كمدرب وأي مدرب يتمنى قيادة الأهلي".