عقد لاعب واحد في بيراميدز بميزانية الاتحاد السكندري.. طلعت يوسف: الإصابات سبب تأخر الفريق



وأضاف طلعت يوسف في تصريحات لفضائية "أون تايم سبورتس"، أن القوائم الأساسية داخل الاتحاد السكندي 15 لاعبا فقط؛ نظرا لكثرة الإصابات والغيابات ". وتابع:" الاتحاد السكندري يمر بظروف صعبة للغاية نظرا للإصابات وإيقاف اللاعبين خلال الفترة الحالية ". وأكد طلعت يوسف أنه كأن يأمل في قيادة الاتحاد السكندري إلي أبعد نقطة في جدول الدوري المصري؛ من أجل سعاد جماهير زعيم الثغر". وأشار إلى ان:" الاتحاد السكندري يحتاج 3 مواسم لبناء فريق ينافس على المربع الذهبي في الدوري المصري ". Advertisements وواصل:" عقد لاعب واحد في بيراميدز بميزانية الاتحاد السكندري"

أكد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ، أن الفريق كان معرض للهبوط للقسم الثاني خلال الموسم الماضي .

وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابي "2-2"، في المباراة التي جمعت بينهما باستاد الإسكندرية الاحد الماضي ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطوللة الدوري المصري .

وتواجد الاتحاد السكندري في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد "39" نقطة بينما تواجد طلائع الجيش في المركز الـ11 برصيد "35" نقطة .