الأهلاوية بيدعموني.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك بعد قرارات الأولمبية

وأكد مرتضى منصور في تصريحات لـ قناة " الزمالك " أنه يطالب جماهير الزمالك بعدم الانسياق وراء الدعوات التي تدعوهم للنزول في تجمعات امام مقر النادي لدعمه ضد قرار اللجنة الأوليمبية

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارةرسالة لـ جماهير النادي الثائرة عقب قرار اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب بـ إيقافه لمدة 4 سنوات وعزله من منصبه.

وأضاف مرتضى منصور أن يجب على الجماهير ان لا تنساق وراء دعوات الفتنة، مشددا على انه فوجئ بـ جماهير الاهلي ايضا تدعمه وتسانده.

ونوه الى ان يطالب الجماهير بدعمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط، حيث ان النزول للشارع يعرض الجماهير لاندساس بعض العناصر المخربه بينهم، مشددا على أنه تقدم بمذكره لـ اشرف صبحي وزير الرياضة لوقف تلك المهزله وايقاف قرار اللجنه الاوليمبية .

وأضاف ان الهدف من كل هذا هو هدم استقرار نادي الزمالك حيث وجه رسالة لـ جماهير الزمالك " انساك ده كلام ".