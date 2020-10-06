مرتضى منصور يعلن أولى خطواته لـ إيقاف قرارات اللجنة الأولمبية

ونوه إلى أنه مارس مهام عمله بشكل طبيعي كـ رئيس لنادي الزمالك أمس.
ودعت اللجنة الأولمبية مجلس إدارة الزمالك بالدعوة لانعقاد انتخابات تكميلية ، على مقعد الرئيس وتضمنت الفقرة الأولى من البيان ما يلي:
وقف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربع سنوات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار والتى منها على الأخص الأتى:
أ- عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى .
ب – عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.
ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات ،أو غيرها تخص نادى الزمالك ، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها
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