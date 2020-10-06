ديمبلي يفسد صفقة انتقال ديباي إلى برشلونة

كان سوق الانتقالات الصيفية أغلق في الدوريات الأوروبية الكبرى " الإنجليزي - الإسباني - الإيطالي - الألماني" أمس الإثنين.
وذكرت صحيفة " موندوديبورتيفو" الإسبانية، أن عدم موافقة عثمان ديمبلي على الرحيل إلى صفوف مانشستر يونايتد، تسبب في إفساد صفقة ممفيس ديباي".
وأضافت الصحيفة، أن رغم الاتفاق بين برشلونة وديباي، إلا أن الصفقة لم تتم، بسبب عدم قدرة البلوجرانا على التخلص من عثمان ديمبلي".
كانت رابطة الدوري الإسباني، اشترطت على برشلونة عدم ضم لاعبين جدد إلا بعد توفير سيولة مالية، وهو فشلت إدارة البلوجرانا في تحقيقه.
ويحتل فريق برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 7 نقاط وتتبقى له مباراتين مؤجلتين.
ولم يعقد برشلونة صفقات من العيار الثقيل هذا الموسم، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الفريق، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
يذكر أن الدوريات الأوروبية متوفقة حاليا، بسبب استعدادات المنتخبات لخوض أسبوع الفيفا.
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