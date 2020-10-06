ميدو في ذكرى نصر أكتوبر: كل عام وقواتنا المسلحة أقوى

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إننا اليوم نحتفل بالذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد"، مشيرا إلى أن ذلك النصر الذي قاتل المصريون ودفعوا أثمانا غالية من دمائهم الطاهر من أجله".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بذكرى نصر أكتوبر المجيد، أنهم دفعوا أثمانا غالية ليستردوا جزءا غاليا وعزيزا من أرض الوطن، والذى أقسمنا على حمايته وصون ترابه وحدوه.

وتابع أن ذكرى أكتوبر المجيدة علمتنا أن الأمة المصرية دوما قادرة على الانتفاض.