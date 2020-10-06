الإسماعيلي في ضيافة الإنتاج الحربي بـ الدوري المصري.. الليلة

ويدخل فريق الإسماعيلي بقيادة مدربه البرازيلي هيرون ريكاردو مباراة اليوم بحثا الفوز ، من أجل تحسين وضع الفريق الحرج في مسابقة الدوري، والابتعاد عن مراكز الهبوط.
في المقابل يطمح الإنتاج الحربي في اقتناص الثلاث نقاط من الدروايش للتقدم إلى المركز الثامن، وضمان البقاء في الدوري الممتاز بنسبة كبيرة.
وتعادل الإسماعيلي مع سموحة بنتيجة 1 - 1 في الجولة الماضية، بينما تغلب الإنتاج الحربي على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.
كانت مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري، بين الإسماعيلي والإنتاج الحربي، انتهت بفوز الدراويش بنتيجة 3 - 2.
ويحتل الإنتاج الحربي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين عن الإسماعيلي صاحب المركز الـ 11.
وهبط كلا من طنطا ونادي مصر رسميا إلى القسم الثاني، ويتبقى فريقا آخر لم يتحدد بعد.
يذكر أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري هذا الموسم لصالحه رسميا، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.
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