النني وتريزيجيه يتألقان وصلاح يسجل رغم الفضيحة.. المصريون يسطعون في سماء البريميرليج

أسدل الستار على الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، والتي شهدت تألق المحترفين المصريين في مباريات أنديتهم هذا الأسبوع.

وشهدت الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي بعض المفاجآت المدوية، حيث سقط ليفربول أمام أستون فيلا بنتيجة 7 - 2، وتغلب توتنهام على مانشستر سيتي بنتيجة 6 - 1.

ويستعرض " دوت الخليج" حصاد محترفينا في الجولة الثالثة بـ الدوري الإنجليزي:

1- محمد النني:

ساهم محمد النني في فوز آرسنال على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2 - 1، حيث لعب المباراة كاملة، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة خلال اللقاء 96 %، وحصل على تققيم 6.9 .

آرسنال رفع رصيده إلى النقطة التاسعة، محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

2- تريزيجيه:

رغم عدم تسجيل تريزيجيه في فوز أستون فيلا التاريخي على ليفربول بنتيجة 7 - 2، إلا أنه نجح في صناعة هدف، وحصل على تقييم 8. 6 درجة، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 84 %.

ووصل أستون فيلا إلى النقطة التاسعة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويتبقى له مباراة مؤجلة.

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3- المحمدي:

نال أحمد المحمدي شرف المشاركة في فوز أستون فيلا التاريخي على ليفربول، حيث حل بديلا في الدقيقة 80.

محمد صلاح:

محمد صلاح كان أفضل لاعبي لفيربول أمام أستون فيلا رغم الفضيحة، حيث سجل هدفي الريدز، وحصل على تقييم 7 درجات، وهو أعلى تقييم في الفريق.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 5 أهداف في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ليتواجد في المركز الثاني بالتساوي مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، خلف سون نجم توتنهام وكالفيرت لاعب إيفرتون المتصدران بـ6 أهداف لكلا منها.

وتجمد رصيد فريق ليفربول عن النقطة الـ 9، في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

أحمد حجازي:

غاب أحمد حجازي عن هزيمة وست بروميتش من نظيره أستون فيلا بهدفين دون رد، بسبب عدم الجاهزية البدنية.