شوبير يحسم الجدل بشأن فسخ صالح جمعة تعاقده مع الأهلى

حسم الإعلامى أحمد شوبير الجدل المثار حول إمكانية لجوء صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى إلى فسخ تعاقده مع ناديه خلال الفترة المقبلة بسبب نسبة المشاركة فى المباريات .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : " سألت فى اتحاد الكرة عن إمكانية قيام صالح جمعة بفسخ تعاقده مع الأهلي بسبب نسبة المشاركة قالولى لا يوجد هذا البند فى اللوائح وكل ما يثار غير صحيح " .

وشهدت الأيام الماضية تردد أنباء تشير إلى أن صالح جمعة يدرس فسخ تعاقده مع الأهلي بسبب نسبة المشاركة وذلك بعد غيابه عن مباريات المارد الأحمر بشكل كبير خلال الموسم الكروى الجارى .

وعانى صالح جمعة كثيرا داخل فريق الأهلى بسبب عدم مشاركته فى المباريات وإصرار السويسري رينيه فايلر المدير الفنى السابق للأهلى على استبعاده من مباريات الفريق قبل أن يأتى موسيمانى ويفتح طريق الأمل أمام اللاعب بعد أن ضمه لقائمة الفريق فى مباراته أمام المقاولون العرب الماضية ولكنه لم يشارك بها.

وفاز الأهلى على المقاولون العرب بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الـ 32 من منافسات الدوري الممتاز .