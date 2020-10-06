قبل مواجهة الأهلي.. مدرب الوداد يصب غضبه على لاعبي الفريق

وذكرت صحيفة "لو 360 سبورت" المغربية، أن جاموندي انتقد لاعبي الوداد بشدة عقب مباراة حسنية أغادير، بسبب ضياع العديد من الفرص السهلة وإهدار الفوز.
وأضافت الصحيفة، أن جاموندي طالب لاعبيه بتعويض النقطتين الضائعتين قي المباريات المقبلة، من أجل تتويج الوداد بلقب الدوري، أو احتلال المركز الثاني على أقل تقدير، من أجل المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.
ويحتل الوداد البيضاوي وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري المغربي برصيد 53 نقطة، خلف الرجاء متصدر الترتيب بـ 54 نقطة.
يذكر أن مسابقة الدوري المغربي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.
ويستعد الوداد المغربي لمواجهة الأهلي، يوم 17 أكتوبر الحالي، على ملعب محمد السادس، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
كان الأهلي تأهل إلى نصف نهائي أبطال أفريقيا بعد الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي، بنتيجة 3 - 1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد الوداد على حساب النجم الساحلي التونسي.
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