بعد عرضي الأهلي وبيراميدز.. 40 مليون جنيه تثير غضب محمد إبراهيم في المقاصة

تسيطر حالة من الغضب على محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة بسبب المغالاة المالية المطلوبة من قبل ناديه للسماح برحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأعلن مسئولون بالمقاصة فى تصريحات رسمية أن سعر رحيل محمد إبراهيم عن الفريق لن يقل عن 40 مليون جنيه ، فى ظل المستويات الجيدة التى يقدمها اللاعب وظهوره بشكل ملفت مع الفريق طوال الفترة الماضية .

وعلم " دوت الخليج " أن محمد إبراهيم يري أن المبلغ المالى الذى حدده المقاصة لرحيله فى الصيف بقيمة 40 مليون جنيه مبالغ فيه بشكل كبير ، كون أن تعاقده مع المقاصة ينتهى بنهاية الموسم الكروى المقبل وهو ما يشير إلى أن تعاقد اللاعب مع الفريق يتبقي له موسم واحد فقط .

وطالب إبراهيم مسئولى المقاصة بالتراجع عن فكرة تحديد مبلغ 40 مليون جنيه لرحيله عن الفريق فى الميركاتو الصيفي المقبل وتسهيل إجراءات بيعه نتيجة رغبته فى الرحيل وخوض تجربة جديدة من ناد جديد .

ويميل محمد إبراهيم إلى الانتقال إلى الأهلى بعد تكثيف المفاوضات معه خلال الأيام الماضية وإغراءه بمبلغ مالى كبير سيحصل عليه اللاعب وسيتم وضعه ضمن الفئة الأولى .

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واستقر مسئولو نادى مصر للمقاصة على بيع محمد إبراهيم نجم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل مبلغ مالى كبير يحصل عليه النادى دون الدخول فى صفقات تبادلية مع أى نادي.

ويرفض أن مسئولو المقاصة فكرة رحيل محمد إبراهيم مقابل الحصول على مبلغ مالى قليل مع إمكانية ضم لاعبين على سبيل الإعارة من النادى الذى سينتقل إليه فى ظل الرغبة لتحقيق أفضل استفادة مالية ممكنة من وراء رحيله .

واستقر المقاصة علي حسم رحيل محمد إبراهيم والموافقة على بيعه خلال الأيام القليلة المقبلة وعدم الانتظار إلى نهاية الموسم فى ظل الرغبة فى الحصول على مبلغ مالى كبير يساعد فى خروج النادى من الأزمة المالية المحيطة به فى الوقت الحالى .

وتلقى المقاصة فى الساعات القليلة الماضية عرضا من قبل الأهلى لضم محمد إبراهيم خلال الميركاتو الصيفي بعدما نجح اللاعب فى خطف كل الأنظار إليه بسبب المستويات المميزة التى يقدمها مع فريقه فى الدوري، كما يرغب نادي بيراميدز في ضم اللاعب.