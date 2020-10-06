الرياضة

في أقل من أسبوع.. كورونا يضرب ثالث لاعبي ليفربول

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أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة شيردان شاكيري، نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس المستجد.
وأصدر اتحاد الكرة السويسري بيانًا، عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "أثبت اختبار شاكيري إصابته بفيروس كورونا، وهو يخضع حاليًا للعزل الذاتي وفقًا للإرشادات اللازمة".
وشاكيري هو ثالث لاعب من ليفربول، يتعرض للإصابة بفيروس كورونا هذا الأسبوع، بعد الإسباني تياجو ألكانتارا، والسنغالي ساديو ماني.

وتعرض ليفربول لهزيمة قاسية على يد أستون فيلا بنتيجة 7-2، في المباراة التي جمعت بينهما، أول أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد ليفربول عند الـ9 نقاط، في المركز الخامس بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي.

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