جماهير كايزر تشيفز تهاجم موسيماني بسبب نجم الفريق

شنت جماهير كايرز تشيفز الجنوب أفريقي هجوما عنيفا على بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، بسبب محاولته خطف مهاجم فريقهم سمير نوركوفيتش.

كانت تقارير صحفية أشارت خلال الأيام الماضية إلى دخول سمير نوركوفيتش، نجم كايرز تشيفيز، قائمة المرشحين للانضمام إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصفية.

وكتب أحد مشجعي كايرز تشيفز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أخبروا موسيماني أن الأموال لن تنجح في جلب نوركوفيتش إلى مصر".

وعلق آخر:" نوركوفيتش لا تفكر في الرحيل إلى مصر، بيتسو موسمياني شخص جشع، ويحاو تدمير ناديينا.. لا تذهب".

وقال آخر:" نوركوفيتش ليس للبيع يا بيتسو".

يذكر أن النادي الأهلي، أعلن، الخميس الماضي، تعيين بيتسو موسيماني مديرا فنيا للفريق، خلفا للسويسري رينيه فايلر.

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