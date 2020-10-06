الرياضة

محمد هلال يثير القلق فى وادي دجلة قبل مواجهة الزمالك

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أصبحت مشاركة محمد هلال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة مع فريقه فى مباراته المقبلة أمام الزمالك، المقرر إقامتها بعد غد الخميس فى إطار لقاءات الجولة الـ 32 من منافسات الدوري الممتاز صعبة للغاية.

ويعانى محمد هلال من إصابة عضلية قوية لحقت به خلال مشاركته أمام أسوان فى المباراة الماضية، وأدت إلى خروجه من الملعب ولم يستطع استكمال اللقاء.

ويحاول الجهاز الطبي للفريق الدجلاوى تجهيز اللاعب إلا أن الأمور تسير فى الطريق المعاكس حتى الآن نتيجة استمرار الآلام العضلية لدى اللاعب، ويعد غياب هلال مؤثرا على دجلة بسبب الاعتماد على اللاعب فى التشكيل الأساسى للفريق نتيجة القدرات الفنية والبدنية الجيدة التى يمتلكها اللاعب.

ويبحث دجلة عن الفوز أمام الزمالك والتى تعد مهمة للغاية فى مشوار الفريق نحو البقاء بالدوري الممتاز خاصة إنه فى حال الفوز بها سيصل الفريق إلى النقطة 37 ويدخل ضمن المراكز المستقرة بجدول ترتيب الدوري.

كان مجلس إدارة نادى وادى دجلة قرر صرف مكافآت مالية استثنائية للفريق  بعد الفوز الأخير على حساب أسوان والارتقاء إلى المركز الـ 13 برصيد 34 نقطة.

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