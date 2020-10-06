لا صوت يعلو على موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا في الأهلي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته اليوم إستعدادًا لمواجهة انبي المقرر لها مساء غد ضمن منافسات المرحلة الــ32 لمسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يكون مران اليوم خفيف بعض الشئ لتجنب الإرهاق قبل ساعات من تلك المباراة المهمة للفريق الأحمر حيث يرغب بيتسو موسيماتي المدير الفني الجديد في تجهيز لاعبيه لموقعة الوداد البيضاوي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا والتي لا صوت يعلو عليها داخل القلعة الحمراء.

ويفقد الفريق الأحمر جهود كل من علي معلول ومحمد الشناوي في مواجهة انبي غدًا وبيراميدز 11 أكتوبر الجاري، وأجري محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق أشعة أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة، وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن الجهاز الطبي حدد برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا للاعب لتجهيزه لمباراة الذهاب أمام الوداد المغربي، وقال اإن اللاعب سيؤدي جلسات علاج طبيعي لعدة أيام قبل أن ينتظم في برنامج بدني دون التسرع في عودته، وذلك لضمان تجهيزه وشفائه من الإصابة بأفضل حال قبل لقاء الوداد المغربي.

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وأضاف أن الثنائي أحمد الشيخ وجونيور أجايي شاركا في مران الفريق ليصبح جاهزين لمواجهة انبي ا، فيما يلحق الثنائي علي معلول، والأنجولي جيرالدو، ببعثة الفريق في المغرب، بعد انتهاء معسكر منتخبي بلادهما يوم 13 أكتوبر الجاري، وذلك استعدادا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها 17 من الشهر ذاته في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن هناك إجراءات طبية مشددة سوف يخضع لها الفريق الكرة قبل سفره الي المغرب تبدأ بإجراء مسحة طبية في القاهرة قبل السفر وأخرى بعد الوصول إلي كازابلانكا، وتابع أنه تقرر سفر الفريق بطائرة خاصة وفقا للتنسيق الذي تم مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، لافتا إلى أنه يقوم بتنسيق كافة الترتيبات الخاصة بالسفر وإجراءات حجز ملاعب التدريب والانتقالات قبل وقت كافٍ من وصول الفريق.

وانضم الشناوي ومعلول الي محمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمود وحيد والذي يغيبون عن صفوف الفريق أمام انبي وبيراميدز لتزيد من صعوبة مهمة موسيماني، الذي منح ظهوره الأول حالة من الثقة لدي جماهير القلعة الحمراء بجانب أن شغفه في العمل داخل النادي يثير الإرتياح الشديد.