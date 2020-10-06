الرياضة

كواليس أزمة تجديد تعاقد ميار شريف في الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أثارت ميار شريف لاعبة التنس الأرضي بالأهلي ومنتخب مصر حالة من السعادة والفرحة خلال الأيام الماضية بعد تأهلها للدور الرئيسي في بطولة رولان جاروس، ولاقت اللاعبة استقبالًا حافلًا منذ وصولها للقاهرة وسوف تحظى بتكريم خاص من وزارة الرياضة وعدد من الهيئات والمؤسسات الكبرى.
ورغم حالة الفرحة والفخر التي سيطرت على الأهلي مما قدمته ابنة النادي ميار شريف، لكن هناك حالة من الحزن لما تقوم به بعد عودتها، حيث يحاول جهاز اللعبة بالنادي التواصل معها بشأن تجديد تعاقدها لكنها فوضت وكيلها للحديث عن الأمر بل حتى لم تمنح أحد بالقلعة الحمراء فرصة لتحديد موعد لحفل لتكريمها بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وقالت إدارة النادي انها كانت قد اتفقت مع اللاعبة على تجديد تعاقدها قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس ووقعت وقتها على استمارة الموسم الجاري لذا فهي لاعبة على قوة الأهلي حتى 31 ديسمبر، وأضافت أن اللاعبة وقتها قالت إن لديها عرض من وادي دجلة وقتها مقابل مليون و200 ألف في الموسم ولكن رغبتها هو الاستمرار في الأهلي.

وأوضحت الإدارة أن اللاعبة سافرت إلى إسبانيا منذ هذا التوقيت حيث تقيم هناك وتتنقل للمشاركة في البطولات العالمية وحين حققت الإنجاز في رولان جاروس وعادت إلى مصر لم نستطع الوصول إليها ويتواصل عمرو الهمشري رئيس جهاز التنس بالنادي مع وكيلها وهناك مفاوضات مكثفة لتجديد تعاقدها بناء على تكليف وقرار مجلس الإدارة.

وشددت الإدارة أن هناك رغبة لتكريم اللاعبة قبل السفر من جديد الى إسبانيا في غضون ساعات ولكن اللاعبة لم ترد على أي شيء، وقالت إدارة الأهلي أنها تعتز بميار ودورها في رفع اسم مصر خارجيًا وتحاول بأقصى ما يمكن لتجديد تعاقدها وفي انتظار رد وكيلها.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كواليس أزمة تجديد تعاقد ميار شريف في الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا